كتب سمير حسنى

أعلنت فصائل فلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، قصف حشود عسكرية إسرائيلية بقذائف هاون في منطقة المحطة بخان يونس.

وعلى جانب أخر، أعلن إعلام إسرائيلي، إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

واستشهد 4 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "عزون" بمحافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة اليوم الثلاثاء.