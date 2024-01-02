فئات ممنوعة من تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا عن الفئات التى يمنع عنها التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية والتى تضمنت :-

١-الأطفال أقل من 6 شهور

٢-الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

وقالت فاكسيرا: يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع ايا من اللقاحات الاخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد اي لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا: ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

وقال، إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك، وشددت على تنظيف وتعقيم الأسطح التى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.