اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط لصوص مركبات التوك توك فى حملات أمنية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:29 م
ضبط لصوص مركبات التوك توك فى حملات أمنية كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، الدقهلية، الفيوم) من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين - مقيمون بدائرة مركزى شرطة "أبوحمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئى النية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات (3 مركبات "توك توك").
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) حال قيامه بمحاولة سرقة مجموعة من قطع مواسير الزهر من داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة، وضبط (نجار مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) حال قيامه بمحاولة سرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة.






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