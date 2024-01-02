ضبط لصوص مركبات التوك توك فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، الدقهلية، الفيوم) من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين - مقيمون بدائرة مركزى شرطة "أبوحمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئى النية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات (3 مركبات "توك توك").

وأسفرت الجهود عن ضبط (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) حال قيامه بمحاولة سرقة مجموعة من قطع مواسير الزهر من داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة، وضبط (نجار مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) حال قيامه بمحاولة سرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة.