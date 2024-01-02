اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:38 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالعاشر من رمضان حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهاز المدينة بإشراف المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، متهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالمدينة.

 

كان جهاز العاشر من رمضان قد تلقى صورا ومقاطع فيديو من أحد المواطنين فى المدينة، يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة عدد من أغطية الصرف الصحى فى المدينة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







الشرقية

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سرقة اعطية بالوعات الصرف الصحي




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