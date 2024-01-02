اليوم السابع
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مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات النسب بالشرقية والأمن يضبط المتهم

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:33 ص
مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات النسب بالشرقية والأمن يضبط المتهم مشاجرة - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على عامل لاتهامه بالتسبب فى وفاة شخص فى العقد السادس من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات النسب بنطاق مركز ومدينة القرين.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا  يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول " محمود ح ال ي" 57 عاما مقيم القرين، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين قاموا بالتعدى على المجنى عليه ضربا، بسبب خلافات النسب، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، ولاذا الشخص المتسبب فى حدوث الوفاة بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ملاحقته وضبطه،تم تحرير  محضر بالواقعة.

فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى  لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

 

 






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