صحة الشرقية تصدر 39 ألف شهادة صحية وتغلق أكثر من 4 منشآت مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 شنت حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق أسفرت عن إعدام 342 طنا و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373طنا و549كجم أغذية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشآت غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار 39050 شهادة صحية لمتداولى الأغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحى على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.