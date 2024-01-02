وزارة الصحة تحذر من 8 حالات تزيد خطورة الإصابة بالأنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات تزيد فيها خطورة الإصابة بالانفلونزا وقالت وزارة الصحة: قد ينظر للإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتي غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها وقد يضطر المريض معها الي دخول المستشفي حيث أن مخاطرها في هذة الظروف تهدد حياته وهي:

1- أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أيا من أمراض الرئه المزمنة.

2- أن يكون المريض لدية تاريخ مرضي للكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية بما في ذلك السكتة القلبية

3- إذا كان المريض لدية مشاكل في وظائف العضلات تجعلة من الصعب السعال أو البلع او التخلص من الافرازات في ممرات الهواء.

4- اذا كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني.

5- اذا كان المريض يعاني من ضعف المناعه بسبب الايدز او السرطان او الأدوية المثبطه للمناعة او يعاني من فقر الدم المنجلي.

6- ان كان المريض يعاني من السمنه او عمره اقل من 5 سنوات أو اكبر من 65 عاما.

7- السيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة

8- العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض