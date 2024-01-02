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شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لمقر الهلال الأحمر الفلسطينى جنوب غزة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:01 م
شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لمقر الهلال الأحمر الفلسطينى جنوب غزة غزة تحت القصف
كتب سمير حسنى

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل، سقوط شهداء وجرحي في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر الجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال تواصل استهداف محيط مستشفى الأمل.

وكشف الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، حجم المتفجرات التي ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن حربه العدوانية على قطاع غزة، موضحا أن أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات تم إلقاءه على منازل المدنيين، وهو ما يقارب ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية، مؤكدا استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليا في قصفه العنيف والجنوني على غزة.







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