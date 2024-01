شاهد.. لحظة طعن زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفى

تعرض زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية لي جاي-ميونج لهجوم أثناء لقاء مع صحافيين خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وأظهر فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لحظة الطعن، فيما ظهر لي ممداً على الأرض.

وقالت الوكالة: "سقط لي وهو ينزف دماً في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية".

BREAKING: South Korean opposition leader Lee Jae-myung has been stabbed in the neck



https://t.co/6uMGtTkYfr