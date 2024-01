طعن زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفى بمدينة بوسان.. فيديو

تعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج، الثلاثاء، لاعتداء أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد، فيما وصف مكتب رئيس البلاد يون سوك يول الهجوم بـ"غير المقبول"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن "لي" تعرض للطعن في الجانب الأيسر من العنق من قِبَل شخص مجهول أثناء تحدثه إلى الصحافيين بعدما تفقَّد موقع مطار جاديوكدو الجديد في بوسان.

وأشارت إلى أنه جرى نقل السياسي المعارض إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد نحو 20 دقيقة من الاعتداء، وكان واعياً، لكن النزيف استمر أثناء نقله.

