رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية

وسمع دوى انفجار فى منطقة المشرفية منذ قليل وشوهدت النيران تندلع فى إحدى السيارات.

وتدول رواد موقع إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.

وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فى سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.