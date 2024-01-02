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رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:23 م
رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية انفجار بيروت
كتب عبد الوهاب الجندى

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نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين، قولها بمقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف ووصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.

وسمع دوى انفجار فى منطقة المشرفية منذ قليل وشوهدت النيران تندلع فى إحدى السيارات.

وتدول رواد موقع إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.

وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فى سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.

 







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