ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن مادورو قوله - في تصريحات صحفية - "في القمة التي عقدت بجنوب أفريقيا، تم قبول فنزويلا كشريك وآمل أن تنضم في القمة المقبلة بروسيا إلى مجموعة بريكس كعضو دائم".

وأكد رئيس فنزويلا أن مجموعة بريكس هي مستقبل البشرية، لافتا إلى الإمكانات الاقتصادية للمجموعة وقدرات بنك التنمية الجديد للبريكس.

وقال "نراهن على البريكس كجزء من عالم وتوازن جديد، كجزء من المفهوم الجيوسياسي لعالم التوازن والتساوي"، وانتقد قرار نظيره الأرجنتيني خافيير مايلي برفض انضمام البلاد إلى مجموعة بريكس.

يذكر أن مجموعة بريكس كانت قد تأسست عام 2006 وضمت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وبعد ذلك انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011.

وفي أغسطس 2023، تمت دعوة 6 أعضاء جدد للانضمام إلى الرابطة، بما في ذلك الأرجنتين لكنها رفضت في نهاية ديسمبر الماضي الانضمام إلى المجموعة.

وبدأ خمسة أعضاء جدد (مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا) العمل الكامل في بريكس في الأول من يناير الجاري برئاسة روسيا.