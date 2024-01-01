بوتين: 30 دولة ترغب فى الانضمام إلى مجموعة بريكس

وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مجموعة بريكس تجتذب المزيد من الدول ذات التفكير المتماثل، وأن نحو 30 دولة ترغب في الانضمام إلى "بريكس".

وبحسب موقع العربية، قال بوتين في كلمة له بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، نشرت على موقع الكرملين، اليوم الاثنين: "تجتذب مجموعة "بريكس" عدداً متزايداً من الدول المؤيدة وذات التفكير المتماثل، التي تتشارك في المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الأنشطة، وهي المساواة في السيادة، واحترام اختيار مسار التنمية الخاص (بكل دولة)، والمراعاة المتبادلة للمصالح، والانفتاح، والتوافق، والتطلع إلى إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر".

وأكد بوتين أن روسيا "ستأخذ في الاعتبار استعداد العديد من الدول الأخرى في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" بشكل أو بآخر، وهناك نحو 30 دولة مستعدة لذلك، وروسيا ستضيف هذا إلى جدول أعمالها".