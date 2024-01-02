اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:02 م
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دفن مسنة وحفيدها لقيا مصرعهما غرقا عقب سقوط عربة بترعة فى سوهاج

الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:46 م
دفن مسنة وحفيدها لقيا مصرعهما غرقا عقب سقوط عربة بترعة فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة مسنه وحفيدها بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج لقيا مصرعهما غرقا بإحدى الترع على إثر انقلاب عربة كارو كانا يستقلانها بذات الناحية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بغرق مسنة وحفيدها بإحدى الترع دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالانتقال والفحص، تبین غرق ع ا.ع.ا، 70 سنة، ربة منزل، وحفيدها 4 سنوات، ويقيمان دائرة المركز وبسؤال تم انتشال الجثتين وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى بدار السلام وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم العرض على جهة التحقيق والتى صرحت بدفن الجثتين.

 







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