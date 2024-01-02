خبراء الصحة يقدمون 6 تغييرات غذائية تطيل متوسط العمر وتحسن الصحة

كتبت أمل علام

قدم خبراء الصحة 6 تغييرات غذائية قد تساعدك على العيش لفترة أطول تصل إلى 13 عامًا، عن طريق تحسين الحالة الصحية، حيث يمكن أن يساعد استهلاك كميات أكبر أو أقل من بعض الأطعمة والمشروبات في إطالة متوسط ​​العمر المتوقع لأكثر من عقد من الزمن، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.



طبق العدس

وقال الموقع، إن تناول المزيد من الحبوب الكاملة هو التغيير الأول الذي يجب القيام به، إلى جانب ممارسة الرياضة، وعدم التدخين، يقول خبراء الصحة إن إحدى الطرق لتحسين طول العمر هي تناول الطعام بشكل جيد.

حدد الدكتور أنتوني يون، جراح التجميل في الولايات المتحدة 6 تعديلات على نظامك الغذائي يمكن أن تساعدك على العيش لمدة تصل إلى 13 عامًا أطول.

نصيحة الدكتور يون لأهم 6 تغييرات غذائية يجب إجراؤها:

1. تناول المزيد من الأسماك لأنها تحتوي على دهون أوميجا 3 الصحية..

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لوظيفة الجسم والدماغ المثلى وترتبط بقوة بتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

على سبيل المثال، في إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40 ألف رجل في الولايات المتحدة، تبين أن أولئك الذين يتناولون بانتظام حصة واحدة أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 %.

2. تناول كميات أقل من المشروبات السكرية..

يرتبط شرب المشروبات المحلاة بالسكر بشكل متكرر بزيادة الوزن، والسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد غير الكحولي، وتسوس الأسنان وتجويف الأسنان، وكذلك النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل .

3. تناول المزيد من المكسرات والبذور التي تعتبر مصادر صحية للدهون والبروتين..

قد تساعد المكسرات والبذور في إنقاص الوزن وخفض نسبة الكوليسترول، وجدت دراسة كبيرة قامت بتقييم آثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات فقدوا ما متوسطه بوصتين من خصرهم.

وجدت دراسة أجريت على النساء المصابات بمتلازمة التمثيل الغذائي أن تناول مزيج 30 جرامًا من الجوز والفول السوداني والصنوبر يوميًا لمدة 6 أسابيع يخفض بشكل كبير جميع أنواع الكوليسترول .



اهمية طبق العدس

4. تناول طبق من العدس..

البقوليات هي مصادر كبيرة للبروتين النباتي والألياف..

5. تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة..

إذا كنت تتناول أكثر من 90 جرامًا من اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميًا، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتقليل تناولك إلى 70 جرامًا أو أقل يوميًا.

في حين أن اللحوم الحمراء مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تشكل جزءًا من نظام غذائي متوازن، فإن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

6. تناول المزيد من البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس ..

فهي مصادر رائعة للبروتين والألياف النباتية، وفقاً لمراجعتين منشورتين في عامي 2015 و 2021 ، فإن الفوائد الصحية للبقوليات هي:

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والدهون لدى الأشخاص المصابين بالسكري

خفض مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).، السيطرة على الوزن وتقليل فرصة الإصابة بالسمنة، تخفيض في ضغط الدم، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تنوع الميكروبيوم، دعم المناعة.