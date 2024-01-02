حصاد 2023.. رصف شوارع رئيسية وتحول رقمى أبرز إنجازات القنايات بالشرقية

شهدت مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالى المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة، تم تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023-2024، ومن أبرزها: رصف طريق نهاية شارع القواس حتى مقابر ابوعبدالاله وبتكلفة مليون و100 ألف جنيه، وتشطيب واجهات مبنى مجمع المصالح بتكلفة 150 ألف جنيه، وتطوير وتأهيل 2 بوابة بمدخل المدينة وبتكلفة 350 ألف جنيه، وتركيب وحدة انذار مبكر لاسلكى بتكلفة 50 ألف جنيه.

كما تم ترويد مهمات وادوات إنارة، وبتكلفة 875 ألف جنيه، وتوريد وتركيب أدوات ومهمات الإنارة بتكلفة 800 ألف جنيه، وتطوير منظومه التحول الرقمى وتوريد أجهزة وبتكلفة 200 ألف جنيه، ورصف شارع مصطفى كامل بطول 650 مترا وعرض 10 أمتار وبتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه، وشارع ترعه الدرب بطول 250 متر وعرض 8 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وشارع المؤسسة بطول 150 مترا وعرض 6.5 متر وبتكلفة 975 ألف جنيه، وشارع سعدون بطول 100 متر وعرض 6 وبتكلفة 600 ألف جنيه، وشارع المرور بطول 175 مترا وعرض 8 أمتار بتكلفة مليون و400 جنيه، ورصف شارع صبرى محسبوب بطول 135 مترا وعرض 9 أمتار وبتكلفة مليون و215 ألف جنيه، شارع الجبانة بطول 225 متر وعرض 9.5 متر وبتكلفة 2 مليون و173 ألف جنيه، وشارع محمد شلبى بطول 50 مترا وعرض 6 أمتار وبتكلفة 300 ألف جنيه بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليونا و127 ألف جنيه.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بتحرير 222 محضر إشغال طريق و70 محضر إعلانات مخالفة و66 محضر بيئة و174 ضد أصحاب محال تجارية غير مرخصة، كما تم استصدار 15 رخصه بناء سكنى ورخصة بناء غير سكنى و18 رخصة هدم لمبانى سكنية، فضلًا عن البدء فى تنفيذ توسعة وتطوير طريق القنايات - الإشراف عن طريق مديرية الطرق والنقل بالشرقية المكلفين منها.