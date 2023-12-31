حصاد 2023.. تنفيذ مركز طبي ومحطتي رفع الصرف الصحي بمنشأة أبو عمر بالشرقية

وتم شراء وتوريد أعمدة ومهمات للإنارة العامة بتكلفة 4 مليون و 23 ألف و450 جنيه، وبنسبة تنفيذ 100 % ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ولإعادة الانضباط بشوارع المدينة، تم شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر إشغال بواقع 9 حملات إزالة إشغال وتم ازاله 23 حالة ، كما تم إزالة 2 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين يتم رفع 4100 طن من القمامة والمخلفات /سنويا.

ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة، تم الإنتهاء من ترخيص 144 لافته إعلانية وتحرير 15 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة كما تم إستصدار 28 رخصة" مواد بناء – أكشاك - تاندات " وتحرير 8 محاضر إشغال طريق وتحرير 7 محاضر من إدارة شئون البيئة "إلقاء مخلفات قمامه – حرق قش أرز".

ولسرعه حل شكاوى المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى، قامت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر بالرد على 193 شكوى واردة من المواطنين وتقديم الحلول العاجلة لها وذلك خلال عام 2023 بنسبة إنجاز 100%.