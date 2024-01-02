تعليم قنا: تخصيص عضوى هيئة تدريس لأعمال الملاحظة داخل اللجان

قنا - صابر سعيد

فاجأ محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، مدارس عمر بن الخطاب الابتدائية والسلام الابتدائية بالعبابدة، حيث اطمأن على انتظام أعمال الامتحانات بلجان الصفين الرابع والخامس الابتدائى التى استهلت بامتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

وتأكد السيد، من مناسبة أسئلة الامتحان لما تم شرحه والتزام أعضاء الكنترول بمحاضر فتح الأسئلة وكافة الضوابط الحاكمة لأعمال الكنترول، وشدد على عدم زيادة عدد الممتحنين داخل اللجنة الواحدة عن 20 تلميذا وتخصيص 2 من أعضاء هيئة التدريس لأعمال الملاحظة باللجنة، وكذلك المراجعة والصيانة الدورية النوافذ وتهيئة جو صحي للتلاميذ.

وتفقد مدير تعليم قنا، امتحان مادة التربية الدينية بالصف الأول الثانوي بمدرسة قنا الفندقية المتقدمة، ولفت إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الطلاب المتقاعسين عن الانصراف فى نهاية أعمال الامتحانات.

اختتم السيد جولته، بمدرسة السلام الثانوية النموذجية، وراجع موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وطالب بسرعة التسليم وضبط التابلت على المنظومة، وتحدث مع الطلاب عن امتحانات المواد غير المضافة وتفعيل مجموعات الدعم ووجه إلى ترشيح الأكفأ من المعلمين للعمل مع طلاب المدرسة وتطبيق القرار الوزارى المنظم.