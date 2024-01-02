تحرير 328 محضرا تموينيا فى عدة حملات بمركز ديروط فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 328 محضرا تموينيا خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقرى مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.

وأكد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدى لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أى جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لتحقيق استقرار الأمن الغذائى المصرى وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون حيث تم فى مجال المخابز تحرير 318 محضرا بياناتها كالآتى ( 65 محضر نقص وزن، و46 محضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و99 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و68 محضر عدم تسليم بون، و30 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و7 محاضر عدم إعلان عن المواعيد، ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حسناتك، و2 محضر توقف جزئى عن العمل) بالإضافة إلى مجال الأسواق يتم تحرير 10 محاضر مصنفة كالآتى ( 3 محاضر بيع سجاير أزيد من السعر، ومحضر سكر بدون فواتير، و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار).

ولفت رئيس المدينة، إلى التعاون مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والعقيد أحمد شكرى رئيس مباحث التموين، والمقدم وائل نجاتى وكيل مباحث التموين، وكامل عبد الباسط صالح مدير عام إدارة تموين ديروط بقيادة محمد سليم احمد رئيس الرقابة مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية للتصدى لظاهرة احتكار السلع الغذائية والمواد التموينية محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ فى وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".