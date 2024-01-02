بورسعيد تستعد لتوزيع 30 ألف كرتونة سلع على الأسر الأولى بالرعاية فى رمضان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بتوزيع ثلاثين ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء بمحافظة بورسعيد، كما استعرض المحافظ السلع الغذائية الرمضانية والاصناف التي تحتوي عليها الكرتونة.

وأشار إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم بدء توزيع 15 ألف كرتونه اعتباراً من 10 فبراير علي الأسر الأكثر احتياجا ،وسيتم توزيع 15 ألف أخري اعتبارا من 25 فبراير للعاملين بالديوان العام ،والمديريات والاحياء ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار السلع الغذائية التي تحتويها الكرتونة ، وتحديد الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.