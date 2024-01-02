ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن إدارة الإطفاء فى طوكيو قولها "إن الحريق ربما يكون ناجما عن اصطدام بين الطائرة وطائرة لخفر السواحل الياباني".

وبحسب صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء، لم يتضح حتى الآن إن كان هناك حالات إصابة أو وفيات.

ومن جانبها، أعلنت سلطات خفر السواحل اليابانية اليوم فقدان خمسة أشخاص جراء تصادم الطائرتين بأحد مدرجات الهبوط بمطار هانيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن طائرة كانت تحمل مساعدات للمناطق التي ضربها الزلزال اصطدمت بطائرة ركاب في المطار ما تسبب في حريق ضخم، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة المساعدات فيما لا زال خمسة في عداد المفقودين.

وتابعت الشبكة أنه تم إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب والبالغ عددهم 367 راكبا و12 فرد طاقم بسلام إثر الحادث.

وكانت السلطات اليابانية قد دعت أمس الاثنين السكان في المناطق الساحلية إلى إخلاء منازلهم والتوجه للمناطق المرتفعة بعد أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان، وتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية بلغ ارتفاعها أكثر من متر.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية في البداية من حدوث موجات تسونامي عالية للغاية قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، إلا أنها عدلت من هذا التحذيرلاحقا لتقول إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي ولكن بارتفاع قد لا يتجاوز ثلاثة أمتار.