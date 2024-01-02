بالأسماء.. إصابة 22 عاملة إثر انقلاب جرار زراعى فى الدقهلية

أصيبت 22 عاملة إثر انقلاب جرار زراعى أثناء عودتهن من العمل، وذلك فى قرية المرساه التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهن لمستشفى دكرنس العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوررد إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس، بانقلاب جرار زراعى يقل عدد من العاملات ووجود إصابات، وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من:

منال لطفى أبو العنين، 55 عاما، صباح المرشدى الرفاعى، 35 عاما، انتصار فتحى عوض، 45 عاما، هناء فاضل عوض، 45 عاما، ميادة محمد المهدى، 38 عاما، أمانى عبودة الباز 43 عاما، إيناس فوزى عبداللطيف 48 عاما، نورا فؤاد محمد 19 عاما، نجوى إبراهيم الشرقاوى، 35 عاما، فضية أحمد عبدالباقى 55 عاما، نجوى محمد رياض، 52 عاما، راندا ناجح عبدالحليم 49 عاما، فاتن جمعة الرفاعى، 40 عاما، نجاة مصطفى إبراهيم 56 عاما، أنغام محمود عبدالرازق 54 عاما، عبير عبدالرحمن بدير 45 عاما، زينة رحيل عيسى 45 عاما، جميلة رشدى حامد 55 عاما، فادية سعد عبدالسميع 40عاما، ذوق محمد مندور 57 عاما، نورا عطية سلامة 35 عاما، جميعهن مقيمات بقرية مبارك دائرة المركز.

تم نقل المصابات لمستشفى دكرنس العام، لتلقى العلاج اللازم والوضع تحت المتابعة الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.