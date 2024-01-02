انقطاع المياه عن قرية عرب بخواج بمركز طهطا للقيام بأعمال ربط خطوط المياه

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه عن قرية عرب بخواج بمركز طهطا اليوم الثلاثاء فى تمام العاشرة مساء وحتى الثانية من صباح الأربعاء ولمدة أربعة ساعات.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال ربط خط المياه الناقل لشبكة مياه شطورة والخط الرئيسى المغذى لقرية عرب بخواج.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.