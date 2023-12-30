المعمل المركزى للصرف الصحى بطهطا فى سوهاج يحصل على شهادة الأيزو 17025

أعلن محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن حصول المعمل المركزى لمياه الشرب والمعمل المركزى للصرف الصحى والصناعى ومعمل مياه طهطا ومعمل مياه شطورة شهادة الايزو 17025 وذلك بعد مراجعة فريق المجلس الوطنى للاعتماد.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعه الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة وأن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

وأشار الدكتور منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الايزو، وذلك فى إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وأن هناك خطة لحصول جميع معامل مياه الشرب والصرف الصحى على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.