اليوم السابع
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غدا.. انطلاق امتحانات النقل للثانوى الأزهرى

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:00 ص
غدا.. انطلاق امتحانات النقل للثانوى الأزهرى امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الثانوى الازهرى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحاناتهم في مادتى الفقه والجبر وحساب المثلثات ، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم في مادتى الفقه والجبر، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الادبى امتحاناهم في مادتى الفقه وعلم النفس، أما الصف الثانى الادبي يؤدون امتحاناتهم في مادتى الفقه والعروض والقافية.

 

أصدر قطاع المعاهد الازهرية تعليمات خاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل، وجاءت التعليمات كالآتى: الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش لذات الطالب مع تمكينه من استكمال امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة أن أراد، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة وعلى رئيس اللجنة تسليم الهاتف ضمن الأوراق المسلمة(محضر الغش) لفرع الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.

 

وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته، مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه، ويحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية وتسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية، ويسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.

الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الاول الثانوى ادبى

 

الصف الاول الثانوى علمى
الصف الاول الثانوى علمى

 

الصف الثانى الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى ادبى

 

الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى علمى

 







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