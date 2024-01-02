انتظام امتحانات منتصف العام بآداب عين شمس.. والكلية: ممنوع التدخين

تواصل كلية الآداب بجامعة عين شمس، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الفرق الدراسية فى أسبوعها الثالث، حيث تجرى الامتحانات على 4 فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

ورصد "اليوم السابع" أعمال الامتحانات داخل اللجان، حيث يؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب، والكلية انتهت من إجراء الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب الآلى على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس والتى أجريت بكلية الألسن واستمرت من 17 حتى 19 ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة.

كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب فى المعامل المخصصة لهم، وذلك يوم الخميس 21 ديسمبر الماضى، وتتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الفراغ من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة.

وكانت كلية الآداب بجامعة عين شمس، قد أصدرت عدد من التعليمات والمحظورات بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024م، جاءت كما يلى:

1- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية أبطاقة التعريف الجامعى بطاقة الرقم القومى، جواز السفر للوافدين).

2- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

3- لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضى [20 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت [45 دقيقة

4- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأى كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

5- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول وأية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

6- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

7- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الإجابة فى الوقت المخصص للملاحظين.

8- سوف تحجب نتيجة الطالب فى حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

9- على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

وانطلقت اختبارات منتصف العام الدراسى 2023 / 2024، بكلية الآداب فى أسبوعها الأول وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.