اليوم السابع
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إجلاء 400 شخص من داخل الطائرة المشتعلة فى مطار هانيدا باليابان

الثلاثاء، 02 يناير 2024 11:47 ص
إجلاء 400 شخص من داخل الطائرة المشتعلة فى مطار هانيدا باليابان الطائرة المشتعلة
كتب سمير حسنى

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قال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، إن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب، نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية.

وذكر خفر السواحل الياباني، أنه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة له في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

وقالت شبكة CNN، إن الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه تم اغلاق جميع مدارج مطار هانيدا بسبب الحادث، كما تم إجلاء ما يقرب من 400 شخص على متن الطائرة المشتعلة.

 

 







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