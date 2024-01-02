اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: 5 شهداء و3 جرحى جراء استهداف الاحتلال أحد مقارنا بخان يونس

الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:01 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: 5 شهداء و3 جرحى جراء استهداف الاحتلال أحد مقارنا بخان يونس الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل استشهاد 5 فلسطينيين ووقوع 3 جرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد المقار الخاصة بهم فى خان يونس مرتين متتاليتين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل. 
 
وكان الدكتور عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة في مناطق عديدة. 
 
وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.






الهلال الأحمر

الهلال الأحمر الفلسطيني

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي

قوات الاحتلال

غزه

قطاع غزه

خان يونس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة