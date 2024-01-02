اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الملك سلمان وولى العهد يهنئان فيولا أمهيرد لانتخابها رئيسة للاتحاد السويسرى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:00 ص
الملك سلمان وولى العهد يهنئان فيولا أمهيرد لانتخابها رئيسة للاتحاد السويسرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتى تهنئة لـ"فيولا أمهيرد" بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب خادم الحرمين وولى العهد - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالتوفيق لها، ولشعب الاتحاد السويسرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن فيولا أمهيرد البالغة من العمر 61 عامًا ستتولى رئاسة الاتحاد السويسرى فى عام 2024، بعدما كانت أول وزيرة للدفاع فى بلادها خلفا لـ آلان بيرسيه.

يذكر أن السلطة يتم تسليمها فى سويسرا سنويًا بطريقة سلسة، أما الحكومة التنفيذية والتى تتكون من 7 وزراء بما فيهم الرئيس فهى التى تدير دفة البلاد حيث يتقلد الوزير الواحد وزارة أو وزارتين بما فيهم الرئيس الذى يتقلد وزارة من الوزارت البالغ عددها 13 وزارة.







السعودية

الملك سلمان

الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد السويسرى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة