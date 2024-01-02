اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:31 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وإحراز سلاح نارى بدائرة مركز المراغة.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات والهيروين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف الواقعة كما تم ضبط سلاح نارى بحوزته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.






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