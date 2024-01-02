المدارس توجه طلبة الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

طالب المدارس طلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يسجلوا استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات وتسليم الاستمارة للمدرسة التابع لها الطالب، مؤكدة أنه فى حالة عدم تسجيل الاستمارة سوف يقوم الطالب بتسليمها بنفسه إلى الكنترول، وفى حالة عدم كتابة البيانات سوف يمنع من دخول الامتحان.

وشددت المدارس، على أن طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يقدموا استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية أو تسجيلها علي الموقع الرسمي للوزارة لا يحق لهم دخول الامتحانات.

أعلنت المديريات التعليمية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2024، ننشر فى التقرير التالى مواعيد امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظتى القاهرة والجيزة 2024.

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الأربعاء 17 يناير 2024 بمادة اللغة العربية والخط، والخميس 18 يناير 2024 يؤدى الطلاب امتحان الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد 21 يناير 2024 الهندسة والاثنين 22 يناير الجارى مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية والثلاثاء 23 يناير العلوم والتربية الفنية والأربعاء 24 يناير 2024 الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية.

- كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موعد امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية 2024، حيث تبدأ الامتحانات 17 يناير الجارى بمادة اللغة العربية والخط و18 يناير يؤدى الطلاب امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد 21 يناير 2024 الجبر والاحصاء والتربية الفنية و22 يناير يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم والثلاثاء 23 يناير 2024 الهندسة، والأربعاء 24 يناير مادة اللغة الأجنبية.