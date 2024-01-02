المتحف الرومانى بالإسكندرية ينظم احتفالية العام الجديد لذوى الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الأقسام التعليمية لمتاحف الإسكندرية (المتحف اليونانى الروماني- متحف الإسكندرية القومي-المتحف البحرى)، احتفالا بأعياد رأس السنة الجديدة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية فعالية بالمتحف اليونانى الرومانى لمجموعة من الأطفال من أصدقاء المتحف.

وتضمنت الاحتفالية، ورشة للعرائس، ورشة أزياء للملابس اليونانية، ورشة فنية لتزيين شجرة الكريسماس بجانب معرض للمنتجات الخاصة بالإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، وفى ختام اليوم تم توزيع هدايا على الأطفال.

ويعد المتحف اليونانى الرومانى من أكبر متاحف الإسكندرية، خاصة بعد الافتتاح الكبير الذى شهده المتحف فى أكتوبر الماضى، حيث يلقى المتحف إقبالا كبيرا يوميا، ويتردد علية الوفود الأجنبية والسائحين من مختلف دول العالم، والزيارات المدرسية والوافدين من مختلف محافظات مصر.

ويضم المتحف نحو 10 آلاف قطعة أثرية تعود إلى العصر اليونانى الرومانى، ليصبح أكبر متحف متخصص فى تلك الخقبة الزمنية، والمتحف مفتوح يوميا من 9 صباحا وحتى 5 مساء، على أن يغلق باب التذاكر الساعة 4.30 عصرا، مع إتاحة استخدام كاميرا المحمول مجانا.

وأسعار الدخول بالنسبة للزائر المصرى 40 جنيها والطالب المصرى 20 جنيها، سائح أجنبى 300 جنيه، طالب سائح أجنبى 150 جنيها، على أن يتم الدفع بالبطاقات الإلكترونية، والدخول مجانا للفئات، الأطفال تحت 6 سنوات وكبار السن من المتقاعدين فوق 60 عاما من المصريين والعرب، وذوى الاحتياجات الخاصة المصريين، ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.