وأوضحت سفيرة الفلبين فى اليابان ميلين ألبانو - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن هناك 860 مواطنا فلبينيا في مدينة "ياماجاتا" وحوالي 1000 مواطن فلبيني في محافظة "إيشيكاوا"، مشيرة إلى أنه لم يتم تلقي معلومات أو تقارير بشأن إصابة أي مواطن فلبيني في أعقاب الزلزال القوي .

ولقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الهزة الأرضية التي ضربت وسط اليابان أمس الاثنين وبلغت قوتها 7.6 درجة على مقياس ريختر.