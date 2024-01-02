الفلبين:ارتفاع الإصابات جراء الألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد إلى 443

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أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين جراء انفجارات الألعاب النارية المرتبطة باحتفالات العام الجديد إلى 443 إصابة، وذلك بعدما سجلت 212 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين فقط.



وذكرت وزارة الصحة أن المؤسسات الصحية وثقت أول حالة وفاة جراء انفجارات الألعاب النارية، مشيرة إلى أن 57 % تقريبا من الإصابات حدثت في العاصمة مانيلا، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية .



يأتي ذلك في ظل استمرار السلطات الفلبينية في تحذير المواطنين من استخدام الألعاب النارية الخطرة وترك استخدامها للعروض الاحترافية.



وكانت السلطات أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات حتى 4 يناير الجاري ، إذ تتوقع أن تستمر الإصابات في التوافد على المؤسسات الطبية نظرا لشيوع استخدام الألعاب النارية بين المواطنين.