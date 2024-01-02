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العارورى توقع استشهاده قبل اغتياله ببيروت: "باستنى الشهادة وحاسس حالى طولت"

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:49 م
العارورى توقع استشهاده قبل اغتياله ببيروت: "باستنى الشهادة وحاسس حالى طولت" صالح العاروري
كتب أحمد جمعة

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توقع نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى استشهاده خلال تصريح له فى أغسطس الماضى، وجاء تعليق العارورى فى ظل تهديدات كبيرة أطلقها جيش الاحتلال باستهدافه كهدف أول للإسرائيليين، وقال العارورى حينها: "أنا باستنى الشهادة وحاسس حالى طولت."

كان أكد ممثل حركة حماس بالجزائر يوسف حمدان أن الحركة ستثأر لدماء نائب رئيس المكتب السياسى لحماس صالح العارورى ورفاقه الذين استشهدوا فى بيروت، مضيفا: سيدفع العدو ثمن جرائمه وهذه الجريمة لن تزيد المقاومة إلا إصرارًا وتمسكًا بمنهجها.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية فى غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى بقصف مكتبه فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما أكدت مصادر فلسطينية متطابقة فى حركتى حماس والجهاد الإسلامى، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى فى بيروت، موضحين أنه تأكد استشهاده.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نائب رئيس المكتب السياسى لحماس كان سيلتقى الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله غدا الأربعاء.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل4 أشخاص فى القصف الإسرائيلى الذى طال مكتب حماس فى المشرفية فى ضاحية بيروت الجنوبية.

 وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

 وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف ووصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين، قولها بمقتل مسؤول فلسطينى كبير فى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.

 

 







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