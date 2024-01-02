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الرى: مزرعة "مستقبل مصر" نموذج ناجح للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:38 ص
الرى: مزرعة "مستقبل مصر" نموذج ناجح للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الدكتور هانى سويلم وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية، العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال زيارته لمشروع مستقبل مصر.
 
وتفقد سويلم والغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى غرب الدلتا، وأعرب عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الاقتصادى للزراعة، مشيراً إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه .
 
ويذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة ، حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" بدون إستخدام أي كيماويات ، كما يتم إستخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها لاستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية ، كما يتم تجربة زراعة بعض المحاصيل بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول.

 







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قصب السكر

الزراعة



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