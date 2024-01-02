اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الخارجية الصينية": توسع مجموعة "البريكس" يظهر آفاقها المشرقة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:43 م
"الخارجية الصينية": توسع مجموعة "البريكس" يظهر آفاقها المشرقة بريكس
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الثلاثاء، أن توسع مجموعة "البريكس" أظهر آفاقها المشرقة، مشيرا إلى ثقة الصين التامة في مستقبل "البريكس"، وأن آلية تعاون المجموعة زادت من التماسك والتأثير وصارت قوة إيجابية ومستقرة من أجل تحقيق منافع في الشؤون الدولية.


ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن المتحدث قوله - خلال المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الصينية - "إنه بناء على طلب الدول المعنية قررت البريكس توسيع عضويتها، الأمر الذي يخدم الطموح المشترك للأسواق الناشئة والدول النامية، ويتبع الاتجاه العالمي نحو التعددية القطبية"، مشددا على أن بلاده ستعمل مع شركاء البريكس لتحقيق نتائج جديدة في التعاون الأكبر بين دول المجموعة.


يذكر أنه في عام 2006، اتفقت أربع دول، هي: البرازيل وروسيا والهند والصين، على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك"، ثم أنضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".. وأنضمت كذلك دول: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى المجموعة في الأول من يناير الجاري، ما أدى إلى مضاعفة عضوية المجموعة من 5 إلى 10 دول.







بريكس

مجموعة بريكس

الصين




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