التلفزيون الإسرائيلى: 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب على غزة

أحمد علوى

كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي مساء يوم الثلاثاء عن عدد الجنود الذين خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن 38 جنديا خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب فى غزة.