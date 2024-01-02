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الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:00 م
الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث من المتوقع أن يكون تحديث وملء بيانات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالى من هنـــــــــا
 
 
وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى: 
 
 
- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.
 
- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.
 
-إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.
 
-شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه.
 
- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا.
- الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور.
 
- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.
 
 
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تنطلق فى يونيو 2024.






وزارة التربية والتعليم

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لينك الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي

تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي

لينك الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

استماره الصف الثاني الثانوي

استمارة الصف الثاني الثانوي

استمارة الصف الاول الثانوي

استمارة الثاني الثانوي

تسجيل الصف الاول الثانوي

الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

الأوراق المطلوبة

الاوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة الالكترونية



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