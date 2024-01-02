الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث من المتوقع أن يكون تحديث وملء بيانات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالى من هنـــــــــا:

وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتان منه

قيمة رسوم التقدم للامتحانات:

210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية

410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة

إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه

صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب إلكترونيا

الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات