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الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:00 م
الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب: محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن تتيح الوزارة خلال الفترة المقبلة للطلاب تحديث بيانات التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، حيث من المتوقع أن يكون تحديث وملء بيانات استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالى من هنـــــــــا:

وحددت المديريات التعليمية أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى: 

إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتان منه

 

قيمة رسوم التقدم للامتحانات:

210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية

410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة 

إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات

شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه

صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب إلكترونيا

الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات

إنفوجراف

إنفوجراف

 







التربيه والتعليم

وزاره التعليم

الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه

تسجيل استمارة اولي ثانوي

استمارة اولي ثانوي 2024

طباعة استمارة اولي ثانوي

موقع تسجيل استمارة اولي ثانوي

موقع وزارة التربية والتعليم

رابط استمارة اولي ثانوي

استماره الصف الثاني الثانوي 2024

امتحان الانشاء للصف الاول الثانوي الازهري الترم الاول

عمل استماره الصف الاول الثانوي

موقع استماره الصف الاول الثانوي

استماره الصف الاول الثانوي

تحديث بيانات الصف الثاني الثانوي

الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي 2024

عمل استماره الصف الثاني الثانوي

تسجيل الاستماره الالكترونيه للصف الثاني الثانوي

تسجيل استماره الصف الاول الثانوي

لينك الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي

تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي

لينك الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

استماره الصف الثاني الثانوي

استمارة الصف الثاني…



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