اليوم السابع
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الأسهم الذهبية فى ديسمبر.. 21 شركة ترتفع بنسبة تفوق 20% خلال آخر شهر بـ2023

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:49 م
الأسهم الذهبية فى ديسمبر.. 21 شركة ترتفع بنسبة تفوق 20% خلال آخر شهر بـ2023 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع 21 سهمًا بالبورصة المصرية، خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بنسبة تفوق 20% نتيجة لتحسن الأداء المالى والتشغيلى، ومضاربات على الأسهم مما أدى إلى تحقيق صعود قياسى فاق الاستثمار فى الذهب والشهادات البنكية، وضمت قائمة الأسهم الذهبية فى آخر شهر لعام 2023، هي:

 

1- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 20.04% ليصل إلى مستوى 56.960 جنيه.

2- رواد السياحة-الرواد بنسبة 20.69% ليصل إلى مستوى 30.270 جنيه.

3- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 20.86% ليصل إلى مستوى 5.040 جنيه.

4- حديد عز بنسبة 21.10% ليصل إلى مستوى 92 جنيه.

5- المطورون العرب القابضة بنسبة 23.29% ليصل إلى مستوى 1.223 جنيه.

6- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 23.43% ليصل إلى مستوى 1.180 جنيه.

7- طاقة عربية بنسبة 23.74% ليصل إلى مستوى 13.450 جنيه.

8- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 24.30% ليصل إلى مستوى 50.840 جنيه.

9- الحديد والصلب المصرية بنسبة 25.48% ليصل إلى مستوى 15.560 جنيه.

10- العربية لحليج الأقطان بنسبة 26.29% ليصل إلى مستوى 6.100 جنيه.

11- سبيد ميديكال بنسبة 27.71% ليصل إلى مستوى 0.530 جنيه.

12- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 35.02% ليصل إلى مستوى 140.500 جنيه.

 

13- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 37.05% ليصل إلى مستوى 3.810 جنيه.

14- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية بنسبة 39.34% ليصل إلى مستوى 1.346 جنيه.

15- البنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة 42.35% ليصل إلى مستوى 24.840 جنيه.

16- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بنسبة 44.55% ليصل إلى مستوى 23.070 جنيه.

17- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 48.26% ليصل إلى مستوى 2.980 جنيه.

18- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بنسبة 51.38% ليصل إلى مستوى 0.165 دولار.

19- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 70.66% ليصل إلى مستوى 17.510 جنيه.

20- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 73.80% ليصل إلى مستوى 7.960 جنيه.

21- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 112.92% ليصل إلى مستوى 0.445 جنيه.







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