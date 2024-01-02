اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استمارة أولى وثانية ثانوى استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:47 م
استمارة أولى وثانية ثانوى استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمارة اولي ثانوي

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الأول الثانوي العام والثانى الثانوى العام تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة الحالية على أن يتم غلق باب التقدم 4 يناير الجارى.

ويمكن التسجيل عبر الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/
 
وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها .
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى.
 
وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2
 
 






وزارة التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات الفصل الدراسي الاول

تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت

استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الأول والثانى الثانوى

استماره اولى ثانوى

تسجيل استمارة اولي ثانوي

استمارة اولي ثانوي 2024

طباعة استمارة اولي ثانوي

موقع تسجيل استمارة اولي ثانوي

موقع وزارة التربية والتعليم

رابط استمارة اولي ثانوي

اليم السابع بلس

استمارة اولي ثانوي

استماره الصف الثاني الثانوي 2024

امتحان الانشاء للصف الاول الثانوي الازهري الترم الاول

عمل استماره الصف الاول الثانوي

موقع استماره الصف الاول الثانوي

استماره الصف الاول الثانوي

تحديث بيانات الصف الثاني الثانوي

الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي 2024

عمل استماره الصف الثاني الثانوي

تسجيل الاستماره الالكترونيه للصف الثاني الثانوي

تسجيل استماره الصف الاول الثانوي

لينك الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي

تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الاول الثانوي

لينك الاستمارة الالكترونية للصف الثاني الثانوي

استماره الصف الثاني الثانوي

استمارة الصف الثاني…



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة