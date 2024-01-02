وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الضحايا لقوا حتفهم في محافظة "إيشيكاوا"، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بوجود مصابين في محافظات "نيجاتا" و"فوكوي" و"توياما" و"جيفو".

وأضاف التلفزيون أن وكالة الأرصاد الجوية رفعت جميع التحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) التي صدرت عقب وقوع الزلزال، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى حيث إن هناك مخاوف من محاصرة العديد من الأشخاص تحت أنقاض المنازل المنهارة.

وأشار التلفزيون إلى أن مسؤولين حذروا من أن الزلازل التي تبلغ نفس شدة هذا الزلزال، من المحتمل حدوثها لمدة أسبوع تقريبا، وخاصة خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة.