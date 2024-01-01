مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى زلزال اليابان.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام يابانية، مصرع 4 أشخاص فى الزلزال الذى ضرب البلاد اليوم وكانت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى إصدار إنذار كبير بحدوث تسونامى وحريق فى مقاطعة إيشيكاوا بوسط البلاد.

وتم إصدار التحذير من تسونامى لشبه جزيرة نوتو فى المحافظة قبل أن يتم تخفيضه بعد ساعات، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إصدار مثل هذا التحذير الكبير منذ زلزال عام 2011 الذى بلغت قوته 9.0 درجة وتسونامى الذى دمر مناطق شمال شرق اليابان وأدى إلى أزمة فوكوشيما النووية.

وقالت السلطات المحلية أن نحو 30 شخصا أصيبوا جراء الزلزال الذى ضرب إيشيكاوا ومحافظات أخرى، فى حين أبلغت عدة بلديات عن انهيار منازل.

زلزال اليابان.. أعرب الإمبراطور اليابانى ناروهيتو فى خطابه بمناسبة العام الجديد الذى صدر يوم الاثنين، عن أمله فى أن يستمر الناس فى دعم بعضهم البعض بتعاطف فى العام المقبل، وسط صراعات عالمية وكوارث طبيعية.

وأعرب الإمبراطور عن قلقه بشأن المتضررين من زلزال اليابان والأمطار الغزيرة والأعاصير والعواصف الثلجية، وأشار أيضًا إلى الصعوبات التى يواجهها الكثيرون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما قال أنه "يسعده" رؤية الناس يساعدون المحتاجين.