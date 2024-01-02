ارتفاع أسعار السكر والقهوة والبيض فى المكسيك يثير الجدل

فاطمة شوقي

شهدت المكسيك فى بداية عام 2024 الجديد ارتفاعا فى أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل السكر والقهوة والبيض والحساء والفاصوليا والأرز والعدس، والتى شهدت زيادة فى أسعارها بنسبة من 70% إلى 100%، مما أثار جدلا واسعا فى البلاد.

وقال عضو النواب المكسيكى، والحاكم السابق لولاية كواهويلا ، روبين موريرا فالديز إن " من العادة فى ليلة رأس السنة ، هناك تقليد تناول 12 حبة عنب كاحتفال، فى ظل أن اسعار العنب فى البلاد وصل الى 150 بيزو للكيلو ، مما أفسد هذا التقليد للكثير من المكسيكيين ".

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية، إلى أن المعهد الوطنى للإحصاء والجغرافيا (إينيجي) أكد أن التضخم خلال الأسبوعين الأولين من الشهر ارتفع إلى 4.46%، وهو ما يمثل الزيادة الثالثة في الأشهر الأخيرة.

وأوضح المعهد أن أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 1.45% مقارنة بالفترة السابقة مباشرة وبنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن توقع بنك المكسيك (بانكسيكو) هو أن يغلق عام 2023 بمتوسط ​​4.44%.

ولهذا السبب، أوضح موريرا أنه نظراً للتكاليف المرتفعة والزيادات في أسعار المواد الغذائية المستهلكة في البلاد، فمن الضروري أن تكون السلطات واقعية وأن تمتثل لأهداف السياسة العامة. وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه سيتم الحفاظ على برنامج مكافحة التضخم، دون تقديم تفاصيل.

وأشار زعيم الحزب الثوري المؤسسي إلى أن "سلة من 22 منتجا، والتي بلغت تكلفتها في نوفمبر 2018 697 بيزو، بحلول ديسمبر 2023، وصلت إلى 1270 بيزو، أي بزيادة قدرها 82٪"، حسبما أوضح نهاية الأسبوع.

ولهذا السبب، أشار روبين موريرا في عدة مناسبات إلى أن إدارة الحكومة الفيدرالية لمستوى سعر الصرف يعد إنجازًا مهمًا؛ ومع ذلك، أكد أن هذا كان على حساب جيوب المكسيكيين، وأوضح أن "ارتفاع قيمة البيزو" كان مستمدًا إلى حد كبير من ارتفاع سعر الفائدة، مما يجعل الائتمان أكثر تكلفة بالنسبة للشركات وكذلك للعائلات.

وأشار موريرا إلى أن "المواطنون الذين يزورون بلادنا خلال موسم العطلات هذا هم الذين يعانون، على وجه الدقة، من هذه الزيادات، حيث أنه في عام 2018 كان بإمكانهم شراء سلة مثل تلك الموضحة أعلاه مقابل 34.27 دولارًا واليوم يدفعون مقابلها 73.15 دولارًا، أي 113.45 دولارًا".

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي ماريو دي كونستانزو إلى أن السلة الأساسية من 2018 إلى 2023 ارتفعت بأكثر من 80%، وأشار إلى أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير غضب المكسيكيين.

وأوضح المحلل أن اللحم زاد بنسبة 170%، والفول 161%، والأرز 98%، والتورتيلا 57%، والقهوة 159%، على سبيل المثال لا الحصر.