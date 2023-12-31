الأقصر تشهد تحليق 60 رحلة بالون تقل 1500 سائح ليلة رأس السنة الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، 60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد من الأعلى، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربى فى ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

وكان مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، قد شهد أمس السبت، تحقيق أعلى معدلات تحليق فى تاريخ إنشاء البالون، بتحليق 76 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 2100 سائح من حول العالم، حيث إنه يتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب، خلال فترة الموسم الصيفى تخرج الشركات حوالى 3 لـ4 رحلات فى اليوم الواحد، أما مع دخول أيام فترة موسم الشتاء تصل لحوالى 6 رحلات للشركة الواحدة مع زيادة الإقبال.