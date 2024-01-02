اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:06 ص
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إطلاق قافلة طبية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:00 ص
إطلاق قافلة طبية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص فى المنيا ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة، بالمنيا تنظيم  قافلة طبية علاجية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، والتى بدات امس وتستمر اليوم الثلاثاء، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين فى أماكنهم تيسيرا عليهم.


وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.







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محافظة المنيا




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