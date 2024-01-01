قوافل طبية مجانية لقرى مدن الدقهلية خلال شهر يناير.. اعرف التفاصيل

تٌطلق مديرية الصحة بالدقهلية، خلال شهر يناير الجارى، عددا من القوافل الطبية فى مختلف التخصصات الطبية، إلى عدد من القرى التابعة للمدن والمراكز بنطاق المحافظة، لتوقيع الكشف الطبى المجانى على أبنائها.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن خطتها لتحرك القوافل الطبية المجانية، عن شهر يناير 2024، فى عدد من القرى بوضع جدول زمنى محدد لتنفيذ هذه القوافل الطبية المجانية، حيث جاء الجدول الزمنى كالآتى:

1 - 2 قرية الأمل التابعة لمدينة بلقاس

8 - 9 قرية منشاة النصر مركز شربين

15 - 16 قرية الرحمانية مركز ميت غمر

22 - 23 قرية ميت دمسيس مركز أجا

29 - 30 قرية ابوالمعاطى الباز مركز دكرنس

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتوفير قوافل طبية شاملة للقرى والأماكن البعيدة لتوقيع الكشف الطبى المجانى على المواطنين ومتابعة حالتهم الصحية.