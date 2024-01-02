إحالة أوراق المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بالشرقية للمفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها المنعقدة منذ قليل، بإحالة أوراق شاب، فى واقعة اتهامه مع والده وشقيقه الذين سبق محاكمتهم بقتل جارهم بسبب خلافات الجيرة، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الراى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة الدور الثانى من شهر فبرابر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 22740 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريرى دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول "على. ع" 23 عاما، حاصل على دبلوم صنايع وصديقه "محمد. س" 25 عاما، وطرف ثان "ع ال. ز" 63 عاما مدرس بالمعاش وابنيه "أكرم" 25 عاما حفار، و"أدهم" 20 عاما عامل، بسبب خلافات بينهم، ما تسبب فى إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثانى من الطرف الثانى فيما لاذ الثالث "أدهم" بالفرار، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها بالإعدام شنقا للأب ونجله الأول "أكرم" حضوريا وغيابيا لـ"أدهم" الذى تم القبض عليه وإحالته للمحاكمة، التى قررت بمعاقبته.