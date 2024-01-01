محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة "صناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قافلة مبادرة "صناع الدفا" المقدمة من مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وذلك إيذاناً بتوزيع مشتملات القافلة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور، محمود الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

تشمل القافلة 2000 بطانية، كمرحلة أولى، سيتم توزيعها على المرضى وذوى الاحتياجات والأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

أشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معرباً عن شكره وتقديره لمسئولى مؤسسة صناع الخير، وجميع المشاركين فى مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم فى توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، أن توزيع بطاطين المرحلة الأولى من مبادرة "صناع الدفا" يشمل 20 قرية بعدد 5 مراكز، موضحاً أن القرى المستهدفة هى الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو، بمركز إطسا، ومدينة أبشواى، وقرى شكشوك، واللواج، وعبود، بمركز أبشواى، وفى مركز طامية، قرى الفهمية، والمقاتلة، وعفيفى، وسرسنا، وفى مركز سنورس، منشاة طنطاوى، وجرفس، وداوود، وعزبة محمد جودة، وفى مركز يوسف الصديق، قرى الشيمى، وأباظة، وقوته، وقصر الجبالى.